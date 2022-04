Nasce Bulli ed Eroi Festival Internazionale del Film per Ragazzi Val di Chiana Senese

Con la partecipazione di Associazione F. Nuova Arcadia e il Patrocinio di: Provincia di Siena, Consigliera Pari Opportunità Provincia di Siena, Comune di Sinalunga, Comune di Montepulciano, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici SNCCI, Associazione Nazionale Critici di Teatro ANCT, Giornalisti Specializzati Associati GSA, Festival Internazionale Sorriso Diverso TSN, La Pellicola d'Oro, Università del Disegno – Messico, Associazione A.L.I. Artisti Liberi Indipendenti e altri Importanti Patrocini Nazionali e Internazionali.

Dopo quattro anni dal primo via del Concorso Internazionale “Bulli ed Eroi Luoghi dell’anima e luoghi geografici. Disegna, Fotografa, Filma la bellezza …. in pochi minuti con il tuo smartphone (per i più piccoli) con altri mezzi (per i più grandi)” promosso dall’Associazione Culturale Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS, che si è avvalso negli anni della partecipazione di enti, associazioni, istituzioni locali e internazionali, l'Evento si trasforma e diventa Bulli ed Eroi Festival Internazionale del Film per Ragazzi Val di Chiana Senesededicato, in questo primo anno allo Sport.

Il termine bellezza durante gli anni del Concorso è stato declinato in diverse accezioni, a partire dalla Bellezza della fragilità per arrivare alla bellezza della unicità ed alla bellezza della diversità. Ogni anno hanno partecipato circa 300 ragazzi e scolaresche da ogni parte del mondo. Per il Concorso che si concluderà il 30 aprile 2022 abbiamo opere giunte anche dall’India, dall’Africa, dall’America meridionale e centrale. L'ampia partecipazione e la spinta propulsiva a trasformare l'evento è nata proprio del costante monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti con il Concorso.

Il Festival, primo e unico nella Provincia di Siena dedicato ai ragazzi, intende stimolare la creatività, e, come è avvenuto per il Concorso, incoraggiare e promuovere la realizzazione di audiovisivi da parte dei ragazzi su temi che di volta in volta e di anno in anno saranno assegnati da una giuria internazionale composta da esperti critici, accademici, attori, registi. Presidente di giuria è Mariano Rigillo e Testimonial due eccellenze sportive del territorio della Val di Chiana Senese.

Accanto ai corti realizzati dai ragazzi saranno proiettati lungometraggi e proposti workshop. Non mancherà una attenzione particolare al femminile e una sezione dedicata interamente ai fumetti ad al graphic novel. Il Centro Studi realizza il Festival con la collaborazione di altri enti e con la partecipazione e il patrocinio di associazioni e istituzioni internazionali. Il territorio della Val di Chiana Senese è particolarmente strategico, si trova a cavallo fra tre regioni: Lazio, Umbria, Toscana e permette con facilità di essere raggiunto da Arezzo, Siena, Perugia, Firenze, Roma, e molte altre città. É inoltre un incontro di arte e natura fra emozioni e ambiente.

Il programma e le modalità di partecipazione saranno svelate dopo la premiazione del Concorso Bulli ed Eroi che avrà luogo il 30 aprile 2022.

28 settembre -2 ottobre 2022 ideato e diretto da Paola Dei

Il Concorso Bulli ed Eroi diventa Festival Internazionale del Film per Ragazzi

Val di Chiana Senese

Presidente di Giuria Mariano Rigillo

Vice Presidente Anna Teresa Rossini

Testimonial due eccellenze femminili

della Val di Chiana Senese

Luciana Foianesi: Campionessa Mondiale di Braccio di Ferro

Chiara Bazzoni: Medaglia d'Oro Staffetta Velocista Italiana

