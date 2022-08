“Fabian - Going to the dogs” di Dominik Graf, nelle sale dal 18 agosto

Libro che fu in seguito bruciato dai tedeschi e ha nel titolo una frase idiomatica “Der Gang vor die Hunde” che in italiano suona come “andare in malora”. E si riferisce, nel romanzo e nel film, alla situazione politica in Germania negli anni della repubblica di Weimar e prima dell’avvento del nazismo, e alla condizione umana del protagonista (e di un suo amico stretto) che di giorno fa il pubblicitario per una marca di sigarette e di notte è un assiduo frequentatore di locali equivoci, dove fa un incontro importante: un’attricetta senza troppi scrupoli destinata a diventare una diva del cinema con l’aiuto di amici potenti.

Un finale tragico al termine di vicende drammatiche che danno al film un’atmosfera angosciosa non priva di fascino, alla quale contribuiscono alcuni inserti d’archivio della Germania dell’epoca, in una coreografia studiata ad arte. La trama segue il romanzo ed è avara di colpi di scena. Gli interpreti sono tutti molto espressivi: Saskia Rosendahl l’attrice, Tom Schilling il protagonista, Albrecht Schuch l’amico del cuore. Un film di forte impegno narrativo che al regista (che negli ultimi tempi è stato più attivo per la televisione che al cinema) sarà costato non pochi sforzi e che non è escluso possa trovare il favore del pubblico di casa, particolarmente di quello giovane.

Uscita al Cinema in Italia: Giovedì 18 Agosto 2022

Un film con Tom Schilling, Albrecht Schuch, Saskia Rosendahl, Anne Bennent, Luise Aschenbrenner.

Genere: Drammatico, Sentimentale

Nazione: Germania - 2021

Formato: Colore

Durata: 176 minuti

Regia: Dominik Graf

Tratto dal romanzo semi autobiografico dell'autore e giornalista tedesco Erich Kästner, pubblicato nel 1931 e in seguito censurato e bruciato dai nazisti.