Perugia. Primo Piano sull’Autore. Pianeta Donna. I corti “Calzini” e “Exterior Day/Esterno giorno”

“Calzini” di Ginevra Bruscino

Un ragazzo e una ragazza si incontrano per caso in una lavanderia a gettoni. Senza pronunciare una sola parola è chiaro che si piacciono e, in questo, il corto è una prova di abilità espressiva degli autori. Nel giro di pochi minuti avviene qualcosa di universale, che tutti i giovani accomuna ma non solo: la distanza tra desideri e capacità di realizzarli. Il sogno è una consolazione?

“Exterior Day/Esterno giorno” di Giulia Magno

Nell’anno della scomparsa dell’amata Monica Vitti, quella di Giulia Magno è una intelligente antologia di immagini che la commemorano. Il suo corto si ispira allo scambio di lettere tra Michelangelo Antonioni e Mark Rothko. Ripercorre le orme dei personaggi interpretati da Monica Vitti, la geografia della visione di Antonioni, celebre compagno di Monica, tra finzione e realtà: dalle piazze dell’Eur di Roma alle ciminiere della Ravenna industriale, dal deserto del Wadi Rum alle scogliere che circondano la “Cupola”, la casa in Sardegna progettata dall’architetto Dante Bini per Antonioni e la Vitti. Giulia Magno intreccia filmati girati in Italia e in Giordania con materiali d’archivio ed estratti da "L’eclisse" (1962) e "Deserto rosso" (1964).

