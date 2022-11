«Domani mi sveglio presto»: presentazione del libro in diretta tv presso la biblioteca comunale di Martina Franca

TARANTO - Davide Simeone, avvocato ed esperto di comunicazione digitale, presenta il suo nuovo romanzo “Domani mi sveglio presto” presso la biblioteca comunale di Martina Franca domenica 20 novembre alle ore 18.30. Dialogherà con lo scrittore, Grazia Rongo giornalista di Telenorba e modererà l’evento lo scrittore Ottavio Cristoforo, alla presenza dell’editore Alessio Rega. Un evento che permetterà ai partecipanti di conoscere e porre domande a Davide Simeone, già pluripremiato scrittore, noto per ambientare i suoi romanzi in Puglia, dove è nato e cresciuto e ancora opera. Un imperdibile think –tank, che sarà ripreso dalle telecamere di Valle d’Itria Live Channel e sarà trasmesso sulla pagina facebook di “Librinstreaming”.

Il romanzo, uscito a settembre edito da Les Flâneurs, racconta la storia di un trentaseienne alle prese con l’elaborazione di uno dei lutti più gravi della sua vita: la morte della sua fidanzata, scomparsa tragicamente in un incidente stradale. Un romanzo che porta il lettore a percorrere un viaggio di caduta e di rinascita dove l’autore abilmente riesce a toccare le corde più delicate che fanno vibrare, ma possono anche graffiare, cuore e anima. L’autore ha dichiarato: «Ho scritto questo romanzo sognando una rinascita collettiva, dove forse non siamo diventati persone migliori ma abbiamo imparato a essere più presenti a noi stessi, ad ascoltare il prossimo offrendo il nostro tempo e la nostra pazienza senza chiudere nulla in cambio. La mia speranza è riuscire a descrivere in queste pagine un’umanità che ha ripreso in mano la propria esistenza con coraggio e determinazione, superando esitazioni e sensi di colpa per ritornare a vivere una vita piena e felice»

Scheda tecnica:

Editore: Les Flâneurs Edizioni

Genere: Narrativa

Pagine: 246

Prezzo: € 17,00

Codice Ean: 9791254510902

Data di uscita: 30/9/2022