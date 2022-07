La nuova edizione della guida Roma e il meglio del Lazio del Gambero Ross

Oltre 240 pagine per 1100 esercizi segnalati, con 8 Tre Forchette, 6 Tre Gamberi (Premi Olio Di Puglia IGP). 5 Tre Bottiglie, 1 Tre Mappamondi, 3 Tre Cocotte. Il Premio Speciale Valorizzazione del Territorio (Premio Casale del Giglio) guarda all’imprenditoria virtuosa che sa ben valorizzare le ricchezze enogastronomiche della regione. Le novità dell’anno sono 4 (Premio Krombacher). Premi speciali anche per il Miglior Servizio di Sala e il Miglior Servizio di Sala in Albergo.

Se le Tre Forchette sono confermate, con qualche movimento nei punteggi, aumentano invece Tre Gamberi che quest'anno è stato assegnato per la prima volta a Il Grappolo d’Oro di Piazza della Cancelleria. Ritorna fra i Tre Mappamondi Dao Restaurant, insegna di cucina cinese d’autore, mentre. I premi speciali, vanno a “Il Pagliaccio” e “Imàgo” dell’Hotel Hassler il premio al miglior Servizio di Sala e al Servizio di Sala in Albergo.

Tra i nuovi premiati con le Tre Cocotte (il punteggio massimo per i bistrot) la Divinity Terrace del The Pantheon hotel, insieme a Baccano. Le Novità dell'anno hanno per protagonisti coraggiosi imprenditori e imprenditrici che scommettono tutto in nome del buono e del sano: Tulipane, Pizzicàrola, Pulejo La Tenuta Resort Agricolo, tra autoproduzione, fermentazioni e brace.

Tra gli altri premi segnaliamo: Genius Loci,in collaborazione con la Regione Lazio, che evidenzia alcune delle realtà che offrono una cucina basta sui prodotti eccellenti del territorio il premio Valorizzazione del Territorio, riservato a chi valorizza le ricchezze enogastronomiche della regione; il Gruppo del Gusto dell’Associazione Stampa Estera in Italia, assegnato dai giornalisti stranieri - che hanno scelto Roma e i suoi dintorni per vivere e lavorare - a quelle realtà che li hanno maggiormente colpiti.

Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso, ha sottolineato come il gran numero di turisti che dopo il Covid sono tornati ad affollare Roma conferma l’interesse dei turisti non solo per i monumenti e le bellezze storiche ma anche per le nostre eccellenze enogastronomiche. Per questo la grande hotellerie ha deciso di investire sulla città eterna non solo per le bellezze storiche, ma anche per la sua ricchezza enogastronomica, per i suoi artigiani di valore e per i suoi grandi cuochi.”

Su www.gamberorosso.it/ristoranti/roma/ potrete scoprire tutti i locali Tre Forchette e Tre Gamberi 2023, oltre a tutti gli altri esercizi premiati divisi per categorie e i Premi Speciali con la recensione, il punteggio e la geolocalizzazione.