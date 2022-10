Presentata la guida dei vini del Gambero Rosso

L’evento è iniziato con un talk dal tema “Economia, canali distributivi, rischi e opportunità per il mondo del vino” moderato dal giornalista Gianluca Semprini. La platea dei produttori premiati con i Tre Bicchieri ha visto alternarsi sul palco importanti players del mondo economico e dei servizi: Stefania Trenti - Head of industry research direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo; Marco Paoletti, Direttore Commerciale Nielsen; Lamberto Frescobaldi, Presidente Unione Italiana Vini ed Ettore Nicoletto – Vice Presidente del Gruppo Vini di Federvini. Un momento di confronto e di riflessione sullo stato di salute del settore.

“Il vino italiano conferma in questi anni difficili la forza dell’imprenditorialità e dell’intelligenza dei produttori. Gambero Rosso grazie all’attività di rating e alla diffusione della sua comunicazione, della promozione nazionale e internazionale è diventato il testimonial di questi successi.” ha affermato il Presidente Paolo Cuccia. “L’evento di premiazione della guida e la diffusione dei suoi risultati sono diventati veicoli di apprezzamento da parte dei canali distributivi e dei consumatori finali. Grazie all’infaticabile opera delle aziende produttive e al nostro impegno, il vino italiano di qualità, anno dopo anno, ottiene riconoscimenti di mercato, ma in particolare di prezzo.”

“Il grande lavoro di analisi e rating della guida Vini d’Italia è diventato uno strumento prezioso per i professionisti del settore, in Italia e all’estero” ha poi proseguito l’Amministratore Delegato Luigi Salerno “Ogni anno la nostra squadra di esperti assaggia migliaia di etichette dai grandi classici ai piccoli grandi vini da vitigni rari e semisconosciuti, di grandi aziende e di piccoli produttori. Un lavoro che ogni anno ci mostra la crescita qualitativa dell’enologia italiana che siamo orgogliosi di promuovere grazie al nostro Roadshow internazionale che tocca oltre 30 capitali mondiali.”

LA GUIDA

Circa 2.000 vini sono stati ritenuti meritevoli di partecipare alle degustazioni finali, dove però la commissione ha alzato leggermente l’asticella per l’assegnazione dell’ambito traguardo. Questo è avvenuto solo per tutelare il valore del riconoscimento, che continua ad avere un peso importante in Italia come nel resto del mondo, grazie anche alla traduzione che Gambero Rosso pubblica ogni anno in tedesco, inglese, cinese e giapponese, e a un incredibile lavoro di promozione che vede il Gambero Rosso protagonista con i migliori produttori di oltre 40 eventi in giro per il mondo. In questa edizione vengono recensiti anche i vini della Bra-Slovenia, zona di frontiera che altro non è che la continuazione dei morbidi rilievi del Collio.

I PREMI SPECIALI

MIGLIORI VINI DELL’ANNO (in collaborazione con italesse)

Rosso Dell’anno CHIANTI CLASSICO PETRIGNANO ’19 – DIEVOLE

Bianco Dell’anno CASTELLI DI JESI VERDICCHIO CLASSICO SAN PAOLO RISERVA ’19 – PIEVALTA

Bollicine Dell’anno FRANCIACORTA PAS DOSÉ PAROSÉ ’16 – MOSNEL

Rosato Dell’anno RIVIERA DEL GARDA CLASSICO VALTÈNESI CHIARETTO LETTERA C ’20 - PASINI SAN GIOVANNI

Dolce Dell’anno ORVIETO CLASSICO SUPERIORE MUFFA NOBILE POURRITURE NOBLE ’20 - DECUGNANO DEI BARBI

Miglior Rapporto Qualità Prezzo ABRUZZO PECORINO ’21 - TENUTA TERRAVIVA

Premio Vitivinicoltura Sostenibile ARNALDO CAPRAI (in collaborazione con Zignago Vetro)

Cantina Dell’anno BERTANI (in collaborazione con Colged)

Cantina Cooperativa Dell’anno CANTINE DUE PALME

Cantina Emergente LODALI

Viticoltore Dell’anno GIOVANNA MACCARIO

Premio Progetto Solidale FRESCOBALDI – GORGONA