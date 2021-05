Imprese. Rubino Chem: l’eccellenza degli oli essenziali

Nella cittadina di Modugno in provincia di Bari opera una delle aziende più interessanti del Sud Italia. Un’azienda di eccellenza nata nel 2002, la Rubino Chem, che nel tempo si è concentrata nella produzione di oli essenziali, affinando la qualità dei prodotti e puntando su un sistema integrato di sostenibilità ambientale.



La scelta delle materia prime ne è la prova inconfutabile, espressione di altissima qualità con tanto di certificazioni internazionali. L’azienda barese ha puntato nell’automazione investendo in innovazione tecnologica per aumentare ulteriormente l’affidabilità dei prodotti e la sicurezza.

Il nuovo laboratorio di Controllo qualità e Ricerca e Sviluppo è l’ennesima conseguenza di un percorso che la Rubino Chem ha deciso di intraprendere da diverso tempo attraverso una visione aziendale virtuosa per una crescita etica e consapevole.



“Oggi la Rubino Chem, è un’azienda in forte espansione grazie alle competenze acquisite - precisa Luigi Rubino, amministratore unico - . Con i nuovi investimenti a vocazione innovativa e con le nuove nuove strutture acquisite prevediamo di allargare ulteriormente il nostro raggio d’azione, - conclude Rubino - rafforzando il nostro mercato a livello nazionale e internazionale”.



"Aver collaborato con la Rubino Chem è motivo di orgoglio - puntualizza Maurizio Pagliara di Labozeta Spa, rappresentata in Puglia dalla Società Levanchimica - . L'alto profilo industriale espresso e il livello di innovazione raggiunto fanno di questa realtà una vera e propria eccellenza di cui la Puglia deve andare fiera."