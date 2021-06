Il Politecnico di Milano aiutaa le start up a diventare vere imprese

L'iniziativa, che vede la partecipazione di Polihub (l'acceleratore di startup dell'ateneo) e dalle Officine Innovazione di Deloitte, è aperta a studenti e alunni, dottorandi e docenti del politecnico che potranno presentare la propria candidatura (singola o in team). Le aree tematiche sono quattro: scienze della vita, energia verde ed economia circolare, trasformazione industriale e nuovi vie di vita e lavoro. Da 90 progetti ammessi si arriverà tra settembre e dicembre a soli 25 finalisti le cui idee verranno valutate sia in termini di sviluppo che di business. I vincitori riceveranno in premio un finanziamento fino a 30.000 euro e l'accesso ad un programma di accelerazione imprenditoriale. "Le startup, resilienti per loro stessa natura, hanno mostrato una straordinaria capacità di adattamento alla crisi- commenta il rettore Ferruccio Resta- Le startup non nascono più soltanto come elemento di innovazione, ma anche come elemento di reale economia".