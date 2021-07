Horizon Europe 2021-2022. Un'opportunità per le aziende italiane di fare innovazione

La Commissione europea ha pubblicato i Work Programme di Horizon Europe 2021-2022, il Programma Quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027.

Una vera e propria opportunità per rispondere alle sfide globali, post-Covid, su cambiamenti climatici, digitalizzazione e sostegno alle PMI innovative, nonché transizione digitale.

Il Programma ha una durata di sette anni e una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi di euro: 90,1 provenienti dal tradizionale bilancio comune e 5,4 dallo strumento di ripresa Next Generation EU.

Horizon Europe finanzia attività di ricerca e innovazione – o attività di sostegno a R&I – e lo fa principalmente attraverso inviti a presentare proposte (call for proposals) aperti e competitivi. Il Programma è attuato direttamente dalla Commissione europea (gestione diretta) ed è di grande importanza per gli stakeholder italiani interessati a sviluppare progetti europei collaborativi di alto livello. Nei Work Programme pubblicati dalla Commissione sono disponibili tutte le Call previste per il biennio 2021-2022, con i testi dei topic, le date di apertura e quelle di scadenza per la presentazione dei progetti.

L'apertura delle prime call è avvenuta il 22 giugno 2021 con deadline 6 ottobre 2021.

Sul portale EU Funding & Tenders sono disponibili e in continuo aggiornamento i primi documenti di riferimento dei programmi, a partire dai documenti legali e dai programmi di lavoro della Commissione, fino ai modelli di accordi di sovvenzione e alle guide per azioni specifiche (come ad esempio il General Model Grant Agreement, lo Standard Proposal Template per RIA, IA, Proposal Template - CSA etc).

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito della Commissione Europea, che promuove e rende disponibili i materiali presentati durante webinars informativi per i futuri applicants circa le regole di presentazione e valutazione, i nuovi application forms delle proposte, la nuova struttura e regolamentazione del Corporate Grant Agreement.

Ulteriori aggiornamenti si possono trovare nella pagina Horizon Europe di APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.