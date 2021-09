Claind festeggia il suo ventesimo anno in Francia con Gengaz

Claind festeggia i suoi primi 20 anni in Francia con Gengaz, la società che rappresenta Oltralpe i prodotti e i servizi dell'azienda di Lenno. Oggi, Gengaz rappresenta un asset strategico per Claind, confermando in Francia la sua posizione di leadership nella commercializzazione di generatori di gas, come idrogeno, azoto e aria zero, per applicazioni di laboratorio.

Ma non solo. Gengaz ha rafforzato significativamente i servizi di pre e post vendita, nonché assistenza tecnica, tanto da offrire alla sua clientela un vero e proprio centro multifunzionale con tecnici specializzati e un'assistenza dagli avanzati standard qualitativi.

"L'idea di proporre i nostri prodotti e servizi in Francia parte originariamente nel 1998, dopo un'attenta analisi del mercato internazionale", precisa Nicola Tunesi, direttore vendite e Marketing di Claind. "Nel 2001 abbiamo pensato di creare una nuova struttura, affinché fosse in grado di offrire più prodotti e soluzioni adeguate ad una clientela sempre più esigente, soprattutto in ambito laboratoriale. Un'idea che ben presto - continua Tunesi - si è rivelata strategica".

"Oggi Gengaz - afferma Giovanni Cogotzi CEO di Claind - ha raggiunto una posizione di leadership in questo segmento di settore, tanto da essere conosciuta e richiesta anche nei Paesi limitrofi come in Belgio, Olanda e Lussemburgo. "Un risultato emblematico per un progetto ambizioso che mette in luce, al di là della posizione geografica, la possibilità di riprodurre in maniera efficace e funzionale, un modello d'impresa in grado di offrire prodotti e servizi altamente qualificati e performanti".

"Quest'anno, - precisa Eric Lepoutre, direttore vendite in Francia -, nell'ottica di rafforzare ulteriormente la nostra posizione in Francia, saremo presenti alla XVI edizione del Forum Labo, che si svolgerà a Parigi dal 5 al 7 ottobre 2021. Parliamo - continua Lepoutre - di una delle manifestazioni più importanti per il nostro settore, durante la quale sarà possibile conoscere più a fondo la tecnologia raggiunta nei prodotti Claind e in particolare l'innovazione dei servizi che offriamo alla nostra clientela francese".

"Con la Francia - conclude Nicola Tunesi - abbiamo raggiunto un importante traguardo. Questi 20 anni di successi sono il risultato di un'intuizione che parte da lontano, ma soprattutto rappresentano il frutto della fattiva collaborazione di tutte quelle persone, sia in Italia come all'estero, che continuano a credere e a supportare la visione virtuosa di Claind. Auspichiamo che questi vent'anni siano i primi di una lunga serie."