A breve riapre il Fondo Nuove Competenze. Un’opportunità strategica per le imprese

Inoltre, l’emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 ha costretto le imprese a rivedere i propri modelli organizzativi a seguito della diffusione del telelavoro e dello smart working, ed impostare nuovi standard e nuove procedure di sicurezza.

Queste nuove sfide richiedono alle aziende di investire sullo sviluppo delle competenze del proprio Capitale Umano, asset strategico per l’incremento di competitività, mediante percorsi formativi dedicati di up-skilling e re-skilling.

Il Fondo Nuove Competenze, gestito da ANPAL, è una misura a sostegno degli investimenti sulle risorse umane destinata a tutte le aziende del settore privato che offre il rimborso del costo orario dei lavoratori dipendenti coinvolti in percorsi formativi di sviluppo volti alla qualificazione e riqualificazione delle competenze professionali.

Dopo il successo della prima pubblicazione è di imminente riapertura la call per la presentazione delle istanze di rimodulazione di parte dell’orario lavorativo in percorsi formativi, da condividere con le parti sociali, fino ad un massimo di 250 ore di formazione per dipendente da erogarsi in 90 giorni.