Ricerca. Dall'università di Udine nuove speranze per cura del tumore al colon retto

Un lavoro di ricerca sviluppato dal Dipartimento di Area Medica dell'Universita' di Udine, l'unico in Fvg a prevedere lo studio degli organoidi tumorali di colon sotto il profilo dell'informazione genetica, degli Rna messaggeri e delle proteine delle cellule, e' stato pubblicato sulle pagine della rivista internazionale "Journal of Experimental and Clinical Cancer Research".