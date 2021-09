Al Politecnico di Milano parte la prima edizione del Festival dell'ingegneria

Dal 10 al 12 settembre al via la prima edizione del Festival dell'Ingegneria che si terra' al Politecnico di Milano per mostrare in soli tre giorni tutte le attivita' che fervono nei laboratori, le ricerche in corso, la storia dei pionieri della scienza, la bellezza e l'emozione di una scoperta.

Lo annuncia lo stesso ateneo in una nota in cui spiega che docenti e ricercatori si alterneranno per raccontare a grandi e piccoli la loro vita nei laboratori del Politecnico di Milano e i tanti traguardi raggiunti. Sara' una tre giorni di eventi divulgativi, laboratori aperti, eventi per bambini, cineforum, spettacoli, performance serali e molto altro, per offrire l'occasione di vivere un'esperienza che sia al tempo stesso divertente, formativa e soprattutto stimolante per grandi e piccoli.

