La parola cancro racchiude in sè un ampio gruppo di malattie con una varietà di meccanismi multipli che rimangono fino ad oggi in gran parte sconosciuti. I trattamenti chemioterapici convenzionali in molti casi non sono, o sono solo temporaneamente, efficaci, e, inoltre, rimangono molto invasi per i pazienti. Per cui sviluppare urgentemente nuove terapie alternative contro il cancro è un obiettivo primario. Di recente sono stati fatti enormi progressi in tal senso, grazie a una migliore comprensione dei meccanismi biologici alla base dello sviluppo del tumore. Questo webinar, organizzato nell'ambito dell'Italian Research Day in Japan 2021 e del “Memorandum of Cooperation in the Field of Health and Medical Sciences” tra il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese e il Ministero della Salute italiano, mira a illustrare i progressi della ricerca italiana e giapponese nelle terapie alternative contro il cancro.

Un webinar che vede una partecipazione di ricercatori provenietneti da prestigiosi enti di ricerca tra cui il premio nobel per la medicina nel 2018, Prof. Tasuku Honjo e la Professoressa Lina Ghibelli dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Data: 18 Ottobre 2021, 9.00-11.30 (ora italiana); 16.00-18.30 (Japan time)

