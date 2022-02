QuantERA: il Cnr conferma l’eccellenza nelle tecnologie quantistiche

Si è conclusa la valutazione delle proposte presentate nell’ambito del primo bando dell’EraNET Cofund QuantERA II, una rete di 38 organizzazioni provenienti da 31 paesi europei che ha lo scopo di consolidare la cooperazione in materia di tecnologie quantistiche finanziando progetti di ricerca sul tema. Al bando, che ha messo a disposizione della comunità scientifica europea un budget di 43.5 milioni di euro, hanno risposto 128 consorzi internazionali di ricerca. In 11 dei 39 progetti ammessi al finanziamento partecipano 16 gruppi italiani, 9 di questi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) che coordina 4 progetti: uno con l’Istituto di fotonica e nanotecnologie (Ifn), uno con l’Istituto SuPerconducting and other INnovative materials and devices (Spin) e due con l’Istituto nazionale di ottica (Ino), tutti del Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia (Dsftm). Il consorzio internazionale QUANTERA-Quantum Information and Communication Sciences and Technologies promuove la ricerca sia di base che applicata: 25 progetti finanziati saranno dedicati infatti allo studio delle scienze quantistiche e 14 alle loro ricadute.

“La nostra comprensione della meccanica quantistica che governa i fenomeni fisici basilari dell’universo si va traducendo in sempre nuove applicazioni”, dichiara Corrado Spinella, Direttore del Cnr-Dsftm, “l’obiettivo di oggi è l’acquisizione di tecnologie disruptive, cioè in totale discontinuità con quelle attuali, che conferiranno un enorme vantaggio strategico grazie ad applicazioni come il computer quantistico, la comunicazione quantistica intrinsecamente sicura, l’Internet quantistico, solo per citare le più note”.

La Presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, così commenta gli esiti del bando QuantERA II: “Grazie ai nostri ricercatori, in questa edizione il Cnr è primo in Europa per numero di progetti coordinati e l’Italia è, a pari merito con la Francia, seconda per numero di gruppi partecipanti. Il Cnr è da sempre protagonista della ricerca europea in scienza e tecnologie quantistiche, che sono tra gli argomenti più avanzati del Pnrr. La nostra visione è quella di realizzare, assieme agli altri enti di ricerca, università e partner industriali nazionali, una nuova filiera di innovazione nella quale la capacità di studiare e manipolare singoli oggetti quantistici si traduca in applicazioni industriali. E consenta di incentivare i giovani più brillanti a lavorare in Italia su temi strategici per il futuro del Paese”.