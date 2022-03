VAV Life Sciences investe e supporta la ricerca globale sulla nanomedicina

VAV Life Sciences, azienda leader nelle soluzioni nel campo degli ingredienti farmaceutici, integratori alimentari, cosmetici e ingredienti alimentari, si è offerta di supportare la ricerca accademica sui nuovi sistemi avanzati di somministrazione di farmaci (NDDS) basati sui lipidi utilizzati nelle terapie mediche, cosmetiche e nutrizionali.

Per promuovere la ricerca accademica sui lipidi, VAV offre una guida nelle tecniche analitiche, assistenza alla ricerca nella caratterizzazione e guida ai progetti. I suoi esperti assisteranno gli studenti di ricerca universitari nella selezione e nella stesura del protocollo del progetto e delle procedure operative standard. In aggiunta a questo, l'azienda fornirà campioni lipidici complementari che altrimenti non sarebbero facilmente disponibili e sarebbero costosi da procurarsi. Le università e gli istituti di ricerca interessati allo sviluppo e al test dei lipidi possono anche avvalersi delle strutture GMP di livello mondiale di VAV per la ricerca e lo sviluppo.

Parlando della decisione dell'azienda, Arun Kedia, amministratore delegato di VAV Life Sciences, ha dichiarato: “La nanotecnologia lipidica è una scienza di nicchia che ha un enorme potenziale per il trattamento di malattie irrisolte nel settore sanitario. Malattie come la distrofia muscolare, le infezioni virali, le malattie genetiche e autoimmuni possono essere trattate utilizzando nuovi sistemi di somministrazione di farmaci basati sui lipidi. Tuttavia, le università non intraprendono la ricerca a causa di problemi come la carenza di campioni lipidici altamente purificati, gli elevati costi di approvvigionamento e la mancanza di scalabilità. Sostenendo la ricerca nella nanomedicina dei lipidi, vogliamo incoraggiare un numero maggiore di studenti a intraprendere la ricerca e promuovere una più ampia accettazione delle materie di dottorato dalle università".

VAV Life Sciences è un'azienda indiana specializzata nella produzione di "lecitine e fosfolipidi" per applicazioni cosmetiche, nutrizionali e farmaceutiche. Dal 2003 VAV è cresciuta esponenzialmente tanto da essere uno dei principali players a livello globale in questo settore.